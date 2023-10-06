قبل إعلانهم عن هوية البديل مليشيات الحوثي تنهي خدمات بن حبتور بوسام ومديح

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تستعد مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لإعلان هوية رئيس الحكومة الذي ستكلفه بتشكيل حكومتها، وهو ما يعني انتهاء خدمات عبدالعزيز بن حبتور المكلف حالياً برئاسة حكومة تصريف الأعمال مؤقتاً.
وأصدرت الميليشيات الحوثية، السبت، قراراً قضى بإقالة حكومة بن حبتور، غير المعترف بها دولياً، وتكليفها بتصريف الأعمال، عملاً بتوجيهات زعيمها عبدالملك الحوثي بشأن المرحلة الأولى للتغييرات الجذرية.
والبارحة أعلنت الميليشيات عن منح بن حبتور "وسام الوحدة" نظير أدواره الوطنية والمسؤوليات التي تقلدها خلال فترة عمله كرئيس للحكومة، قبل أن ينهال عليه المديح من قبل رئيس مجلس الميليشيات السياسي مهدي المشاط.
وفي نوفمبر 2016 تولى بن حبتور رئاسة حكومة صنعاء التي جرى تشكيلها بالشراكة بين الميليشيات الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام وشركائه قبل أن تنقلب الميليشيات على هذه الشراكة باغتيال الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وإقصاء القيادات المؤتمرية الموالية له من هذه الحكومة.
ويعتقد أن تكريم بن حبتور بهذا الوسام هو تأكيد على الاستغناء عن خدماته كأبرز المنافحين عن مشروع إيران الذي تنفذه الميليشيات الحوثية وستكتمل ملامحه مع انتهاء ما أطلق عليها "التغييرات الجذرية