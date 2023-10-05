تعرف على لاعب سجّل هدفًا رائعًا وما حدث بعدها كان صادمًا

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سقط لاعب روما سيتي فاقدًا للوعي -دون تفسير حتى الآن- بعد تسجيله هدفًا رائعًا في شباك فريق تيرمولي 1920، خلال فعاليات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.
وحسب صحيفة “الماركا” الإسبانية، فقد وقعت الحادثة يوم الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت بين فريقي تيرمولي 1920 وروما سيتي، والتي انتهت بفوز الفريق الزائر بنتيجة 2- 4. وأنهى نيكولو ديلماسترو، هجمة مرتدة بتسديدة متقنة، وسجل هدفًا رائعًا قبل أن يحدث الأسوأ.
ومباشرة بعد تسجيله الهدف، انهار فاقدًا للوعي؛ مما تسبب في حالة من الذعر بين جميع الحاضرين، حسب موقع “الحرة”.
وسرعان ما طلب زملاؤه المساعدة الطبية، دون أن يعرفوا بالضبط أسباب سقوط اللاعب فاقدًا للوعي. ويبلغ عمر اللاعب الإيطالي 18 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وانضم لروما سيتي في سبتمبر 2023؛ وفق موقع “ترانسفير ماركت”.
وتمت رعاية اللاعب على الفور في الملعب، وتم استبداله. وحسب “الماركا”، في الوقت الحالي، لم يقدم نادي روما سيتي أي معلومات حول أسباب انهيار اللاعب؛ حيث تُعتبر الحرارة أحد العوامل الرئيسية المشتبه بها.