لجنة الصليب الأحمر تحذر من رسائل احتيالية باسمها

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من رسائل يوجهها محتالون يطلبون من خلالها أموال باسم اللجنة مقابل وعود بتقديم خدمات.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تحذر من الرسائل الإلكترونية أو المكالمات أو الرسائل المزيفة التي تدعي أنها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من موظفيها.

وأضاف البيان، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تطلب أبدا أي أموال مقابل أي من خدماتها، مؤكدة انها لا تطلب أبدا أي مبلغ مالي لمساعدة اي شخص في لم شمله مع أحد أفراد العائلة المحتجزين أو المفقودين.

ودعت اللجنة أي شخص يتلقى طلبات مشبوهة أو يواجه أي محاولات احتيال، بالابلاغ عنها فورا عبر رقم اللجنة الدولية المجاني في اليمن 8005544، أو الواتسآب 737503687.