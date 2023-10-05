تعرف على لاعب سجّل هدفًا رائعًا وما حدث بعدها كان صادمًا لجنة الصليب الأحمر تحذر من رسائل احتيالية باسمها صحفي يسرد انتهاكات زينبيات الحوثي وكيف يقتحمون بيوت المواطنين في إب الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي باراغواي وبيرو انتزاع أكثر من ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر سبتمبر المنصرم تحطم طائرة قائد فاغنر.. بوتين يفجر مفاجأة مليشيات الحوثي الإرهابية تستبدل تحية العلم والهتافات الوطنية في المدارس بشعارات طائفية خفر السواحل في عدن تعلن انتهاء موسم الرياح تفاصيل صفقة جديدة بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي بن عزيز يناقش التهديدات الحوثية ومكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية مع عدد من الملاحق العسكرية لدول أجنبية
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من رسائل يوجهها محتالون يطلبون من خلالها أموال باسم اللجنة مقابل وعود بتقديم خدمات.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تحذر من الرسائل الإلكترونية أو المكالمات أو الرسائل المزيفة التي تدعي أنها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من موظفيها.
وأضاف البيان، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تطلب أبدا أي أموال مقابل أي من خدماتها، مؤكدة انها لا تطلب أبدا أي مبلغ مالي لمساعدة اي شخص في لم شمله مع أحد أفراد العائلة المحتجزين أو المفقودين.
ودعت اللجنة أي شخص يتلقى طلبات مشبوهة أو يواجه أي محاولات احتيال، بالابلاغ عنها فورا عبر رقم اللجنة الدولية المجاني في اليمن 8005544، أو الواتسآب 737503687.