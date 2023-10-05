لجنة الصليب الأحمر تحذر من رسائل احتيالية باسمها صحفي يسرد انتهاكات زينبيات الحوثي وكيف يقتحمون بيوت المواطنين في إب الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي باراغواي وبيرو انتزاع أكثر من ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر سبتمبر المنصرم تحطم طائرة قائد فاغنر.. بوتين يفجر مفاجأة مليشيات الحوثي الإرهابية تستبدل تحية العلم والهتافات الوطنية في المدارس بشعارات طائفية خفر السواحل في عدن تعلن انتهاء موسم الرياح تفاصيل صفقة جديدة بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي بن عزيز يناقش التهديدات الحوثية ومكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية مع عدد من الملاحق العسكرية لدول أجنبية بوتين يفجر “مفاجأة” حول من بدأ الحرب في أوكرانيا ويؤكد: نحاول إنهاءها
كشف صحفي يمني عن فضيحة جديدة لمليشيا الحوثي لما يسمى (الزينبيات) في محافظة إب، مؤكدا ان عناصر مسلحة تابعة للمليشيات تقتحم منازل المواطنين بزي نساني.
وقال الصحفي محمد عبدالله القادري في مقال له اليوم، انه بحث خلال فترة طويلة في إب, عن أي إمراه تجندت مع مليشيا الحوثي فيما يسمى الزينبيات أو الشرطة النسائية لكنه لم يجد.
وأضاف القادري وهو من أبناء اب، ان عدد عناصر المليشيات النسائية بالمحافظة محدود لا يتجاوزن عدد الأصابع فيما البقية ذكور يرتدون زي النساء اثناء مداهمة المنازل المواطنين، مستدلا على ذلك بأن أغلب العناصر النسائية لا يكشفن عن وجوههن عند المداهمة كما تفعل كل المجندات في العالم.
وأشار إلى أن الحوثي يريد من استخدام الزينبيات كقسم عسكري نسائي أن يظهر بصورة حضارية أمام العالم و يثبت إعلاميا ان لديه جانب نسائي يتعامل مع النساء، ليسقط عن نفسه أي جرائم يمارسها بحق النساء.
وأكد القادري ان الحوثي يواجه عقبات وعجز في عملية التجنيد النسوي عسكرياً، مرجعا السبب إلى أن الحوثيين لا يريدون تجنيد نسائهم “الحرائر” فيما ليس بمقدورهم الضغط على القبائل لتجنيد بناتهم.
وأشار إلى ارتكاب المليشيات جرائم ضد النساء كالاختطاف والتعذيب والاعتداء والقتل والترويع عبر استخدام الذكور ضد الإناث كما ارتكبوا جرائم ضد النساء من خلال استخدام الزينبيات