صحفي يسرد انتهاكات زينبيات الحوثي وكيف يقتحمون بيوت المواطنين في إب

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف صحفي يمني عن فضيحة جديدة لمليشيا الحوثي لما يسمى (الزينبيات) في محافظة إب، مؤكدا ان عناصر مسلحة تابعة للمليشيات تقتحم منازل المواطنين بزي نساني.

وقال الصحفي محمد عبدالله القادري في مقال له اليوم، انه بحث خلال فترة طويلة في إب, عن أي إمراه تجندت مع مليشيا الحوثي فيما يسمى الزينبيات أو الشرطة النسائية لكنه لم يجد.

وأضاف القادري وهو من أبناء اب، ان عدد عناصر المليشيات النسائية بالمحافظة محدود لا يتجاوزن عدد الأصابع فيما البقية ذكور يرتدون زي النساء اثناء مداهمة المنازل المواطنين، مستدلا على ذلك بأن أغلب العناصر النسائية لا يكشفن عن وجوههن عند المداهمة كما تفعل كل المجندات في العالم.

وأشار إلى أن الحوثي يريد من استخدام الزينبيات كقسم عسكري نسائي أن يظهر بصورة حضارية أمام العالم و يثبت إعلاميا ان لديه جانب نسائي يتعامل مع النساء، ليسقط عن نفسه أي جرائم يمارسها بحق النساء.

وأكد القادري ان الحوثي يواجه عقبات وعجز في عملية التجنيد النسوي عسكرياً، مرجعا السبب إلى أن الحوثيين لا يريدون تجنيد نسائهم “الحرائر” فيما ليس بمقدورهم الضغط على القبائل لتجنيد بناتهم.

وأشار إلى ارتكاب المليشيات جرائم ضد النساء كالاختطاف والتعذيب والاعتداء والقتل والترويع عبر استخدام الذكور ضد الإناث كما ارتكبوا جرائم ضد النساء من خلال استخدام الزينبيات