الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي باراغواي وبيرو

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة "التانغو" للتوقف الدولي متخذا قرارا مفاجئا بشأن القائد ليونيل ميسي.

وقرر سكالوني استدعاء ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، لمواجهتي باراغواي وبيرو يومي 12 و17 أكتوبر على الترتيب، في تصفيات كأس العالم 2026.

يأتي ذلك على الرغم من الشكوك المحيطة بجاهزيته، وانتشار تقارير صحفية حول معاناته من إصابة "غامضة".

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ولم يعلن منتخب الأرجنتين أو إنتر ميامي إصابة ميسي، فيما يؤكد جيراردو تاتا مارتينو، مدرب الفريق الأمريكي، أن ليو ليس مصابا ويعاني فقط من الإرهاق.

وغاب ميسي عن آخر 4 مباريات لفريق إنتر ميامي، بعد إصابته أمام تورنتو في الجولة الـ33 من الدوري الأمريكي.

جدير بالذكر أن ميسي صاحب الـ36 عاما كان قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أثناء مشاركته مع الأرجنتين في توقف سبتمبر/ أيلول الماضي.

قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي باراغواي وبيرو

بحسب القائمة المنشورة اليوم على الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، انضم كل من ماركو بيليغرينو (ميلان الإيطالي) ولوكاس إسكيفيل وبرونو زابيلي (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي)، وكارلوس ألكاراز (ساوثهامبتون الإنجليزي) وفاكوندو فارياس، زميل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.



فيما يغيب بشكل مؤكد كل من أنخيل دي ماريا وأنخيل كوريا وليساندرو مارتينيز بسبب إصابات يعانون منها.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الأرجنتين لتوقف أكتوبر 2023 تضم 34 لاعبا.

قائمة منتخب الأرجنتين لتوقف أكتوبر 2023

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز.

المدافعون: خوان فويث - غونزالو مونتيل - ناهويل مولينا - جيرمان بيتسيلا - كريستيان روميرو - لوكاس مارتينيز كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركو بيليغرينو - ماركوس أكونيا - نيكولاس تاغليافيكو - لوكاس إسكيفيل.

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس - غيدو رودريغيز - إنزو فرنانديز - رودريغو دي بول -إكسيكييل بالاسيوس - كارلوس ألكاراز - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - تياغو ألمادا - فاكوندو فارياس - برونو زابيلي.

الهجوم: باولو ديبالا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - لوكاس بلتران - أليخاندرو غارناتشو - نيكولاس غونزاليس - لوكاس أوكامبوس.