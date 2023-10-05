تحطم طائرة قائد فاغنر.. بوتين يفجر مفاجأة

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مفاجأة يفجرها الرئيس الروسي بتأكيده العثور على "قطع قنبلة يدوية" في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد فاغنر، نافيا تعرض الطائرة "لتأثير خارجي".
والخميس، قال فلاديمير بوتين إن "قطعا من قنبلة يدوية" تم العثور عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، في أغسطس. آب الماضي.
وأضاف، في كلمة ألقاها خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا، أن "رئيس لجنة التحقيق سلمني تقريرا قبل بضعة أيام. تم العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية".
وأشار إلى أنه "لم يكن هناك أي تاثير خارجي على الطائرة".
وبشأن مستقبل مجموعة فاغنر، أكد بوتين أن الآلاف من مقاتليها وقعوا عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية.
وشدد في الآن نفسه، على أن موسكو لا تمتلك شركات عسكرية خاصة.
وقضى قائد مجموعة فاغنر في 23 أغسطس/آب الماضي، في تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ، إضافة إلى عدد من معاونيه.
ولم يحدد المحققون الروس ما إذا كانوا يحبّذون فرضية الاغتيال أو حدوث مشكلة تقنية او خطأ بشري. والتحقيق الوحيد الذي فتح إلى الآن يستهدف وقائع تتصل بانتهاك قواعد السلامة الجوية.
وبعد فشل تمرد قادته فاغنر في يونيو/حزيران الماضي، أعلن بوتين أن أمام مقاتلي بريغوجين أن يختاروا بين الانضمام إلى الجيش النظامي أو نفي أنفسهم إلى بيلاروس أو العودة إلى الحياة المدنية.