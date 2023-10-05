خفر السواحل في عدن تعلن انتهاء موسم الرياح تفاصيل صفقة جديدة بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي بن عزيز يناقش التهديدات الحوثية ومكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية مع عدد من الملاحق العسكرية لدول أجنبية بوتين يفجر “مفاجأة” حول من بدأ الحرب في أوكرانيا ويؤكد: نحاول إنهاءها مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين في مأرب ..تفاصيل الحصبة تغزو مناطق سيطرة الحوثيين عاجل اللواء سلطان العرادة يبلغ المستشار العسكري للمبعوث الأممي عن مبادرة إنسانية ويشترط إشراف الأمم المتحدة عليها رئيس مجلس القيادة يحذر المجتمع الدولي من التراخي مع مليشيا الحوثي في انتهاكاتها المستمرة نقابة المعلمين اليمنيين توجه دعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية رئيس هيئة الأركان يعد لقاءات دولية مع عدد من الملحقيات العسكرية من بينها الأمريكية والبريطانية والفرنسية لتطوير قدرات القوات المسلحة اليمنية
أعلنت مصلحة خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، انتهاء موسم الرياح، مشيرة إلى أنها أنقذت 13 شخصا ووفاة 12 آخرين.
وقال العميد عبدالرب الديواني مدير عام قطاع خليج عدن بمصلحة خفر السواحل، إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت خلال خطتها الأمنية من إنقاذ حياة 13 شخص من حوادث غرق على امتداد السواحل، من مختلف مديريات المحافظة، معبراً عن استياءه وحزنه بتعرض 12 شخص لحوادث غرق، وأودت بحياتهما.
ولفت الديواني إلى أن قطاع خليج عدن، واستشعارا منها بالمسؤولية تجاه المواطنين، قامت بتدشين الخطة التوعوية والإرشادية قبل بدء موسم الرياح لرفع مستوى وعي المواطنين بمخاطر البحر، وتحديد الأماكن المسموح السباحة فيها مع أخذ الحيطة والحذر والأماكن الممنوع السباحة فيها، للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ من حوادث الغرق.
وأوضح أن الخطة شملت نصب اللوائح الارشادية، بث الفيديوهات التوعوية على القنوات المحلية و برامج التواصل الاجتماعي، من أجل التوعية بكيفية التعامل مع اللوائح الارشادية أثناء حوادث الغرق