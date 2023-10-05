خفر السواحل في عدن تعلن انتهاء موسم الرياح

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 116

أعلنت مصلحة خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، انتهاء موسم الرياح، مشيرة إلى أنها أنقذت 13 شخصا ووفاة 12 آخرين.

وقال العميد عبدالرب الديواني مدير عام قطاع خليج عدن بمصلحة خفر السواحل، إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت خلال خطتها الأمنية من إنقاذ حياة 13 شخص من حوادث غرق على امتداد السواحل، من مختلف مديريات المحافظة، معبراً عن استياءه وحزنه بتعرض 12 شخص لحوادث غرق، وأودت بحياتهما.

ولفت الديواني إلى أن قطاع خليج عدن، واستشعارا منها بالمسؤولية تجاه المواطنين، قامت بتدشين الخطة التوعوية والإرشادية قبل بدء موسم الرياح لرفع مستوى وعي المواطنين بمخاطر البحر، وتحديد الأماكن المسموح السباحة فيها مع أخذ الحيطة والحذر والأماكن الممنوع السباحة فيها، للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ من حوادث الغرق.

وأوضح أن الخطة شملت نصب اللوائح الارشادية، بث الفيديوهات التوعوية على القنوات المحلية و برامج التواصل الاجتماعي، من أجل التوعية بكيفية التعامل مع اللوائح الارشادية أثناء حوادث الغرق