تفاصيل صفقة جديدة بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفرجت مليشيا الحوثي اليوم (الخميس) عن 12 من عناصر تنظيم القاعدة الذين أُلقي القبض عليهم قبل الانقلاب، ليصل عدد المفرج عنهم خلال العام الحالي إلى 32 عنصراً وقيادياً إرهابياً في إطار علاقة التعاون بين التنظيم ومليشيا الحوثي.

ونقلت وكالة خبر للأنباء عن ما وصفته بالمصادر أن المليشيا أفرجت عن 12 عنصراً إرهابياً من تنظيم القاعدة المعتقلين في سجون العاصمة صنعاء على خلفية تنفيذهم أعمالاً إرهابية تنوعت بين تفجير سيارات مفخخة واستهداف المدنيين وأفراد الأمن ومقرات حكومية.

وقالت المصادر إن المليشيا استكملت بهذه الدفعة الإفراج عن 32 عنصراً إرهابياً كانت قد أخضعتهم لدورة طائفية في صنعاء، لمدة شهر كامل، وتم الإفراج عنهم على 4 دفعات، الأولى تضمنت الإفراج عن 13 عنصراً، والثانية عن خمسة عناصر، والثالثة الإفراج عن عنصرين، والرابعة التي تمت اليوم بالإفراج عن 12 عنصراً، مبينة أن الإفراج عن 32 عنصراً إرهابياً من التنظيم يؤكد التعاون المشترك بين تنظيمي الحوثي والقاعدة، ودليل على تنفيذ التنظيم عمليات إرهابية بطلب من المليشيا الحوثية، خصوصاً أنه جاء بعد أقل من 48 ساعة على مقتل قائد أمني في أبين.

وتوقعت المصادر توسع الأعمال الإرهابية في المحافظات المحررة، من قبل مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي بتوجيهات من الحوثيين، خصوصاً في ظل تصعيد التنظيم الإرهابي هجماته ضد الجيش والأمن اليمني في أبين وشبوة في فوضى الاغتيالات والتفجيرات اللتين ترتبطان بتنظيمي الحوثي والقاعدة.