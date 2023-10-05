بن عزيز يناقش التهديدات الحوثية ومكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية مع عدد من الملاحق العسكرية لدول أجنبية

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، الخميس، جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن الملاحة البحرية الدولية في ظل التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي على الأمن القومي العربي والعالمي في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة مع عدد من الملحقين العسكريين في السفارات العربية والأجنبية لدى اليمن أوجه التعاون في المجال العسكري والأمني.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن عزيز التقى بالملحق العسكري الأمريكي المقدم ستبورت بيليز، والملحق العسكري البريطاني العقيد جوناثان فريم، والملحق العسكري الفرنسي العقيد حودي جونيد، والملحق العسكري المصري العميد سامر شعبان، والملحق العسكري الياباني العقيد بحري سابتو تكاهيرو، والملحق العسكري الهندي العقيد غيورتيج سينغ غريوال.

وأضافت بأن اللقاءات المنفصلة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني لما يساهم في رفع قدرات وكفاءة القوات المسلحة اليمنية، خصوصا في مجال التدريب والتأهيل والمجال الفني والتقني، ودعم قدرات قوات حرس الحدود والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى اصرار إيران على تهريب الأسلحة الصاروخية والطيران المسير والالغام البحرية وانتاجات التصنيع الحربي للحرس الثوري وفيلق القدس، وتقديمها لجماعة الحوثي لقتل اليمنيين واستهداف المصالح الحيوية العالمية.