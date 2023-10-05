بوتين يفجر “مفاجأة” حول من بدأ الحرب في أوكرانيا ويؤكد: نحاول إنهاءها

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي، اليوم الخميس، فجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “مفاجأة” حول من بدأ الحرب في أوكرانيا، إذ أكد أن روسيا لم تبدأها، لكنها أطلقت ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” لمحاولة وقفها.

– بوتين: لسنا من بدأ الحرب في أوكرانيا

قال بوتين: إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا، مضيفاً: أن “الأزمة في أوكرانيا ليست أزمة مساحات وحدود، وليس لدينا أي رغبة في السيطرة على أراض جديدة”.

وأوضح أن الصراع هناك لا يتعلق بالأراضي، إلا أنه يتعلق بالنظام العالمي، مشيراً إلى أن الغرب، الذي “فقد قوته المهيمنة والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام، قد فقد الاتصال بالواقع”.

وشدد بوتين على أن موسكو تحاول إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما أكد بوتين أن مهمة بلاده تتمثل في “بناء عالم جديد”، مهاجماً “الهيمنة” الغربية ومدرجاً الحرب في أوكرانيا في هذا السياق، حيث قال: “تواجهنا خصوصاً مهمة بناء عالم جديد”.

كما اتهم بوتين، الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة كيفية التصرف.

وخاطب بوتين الولايات المتحدة قائلاً: “طوال الوقت نسمع “عليك أن” و”لا بد لك من” و”نحذرك بجدية”، من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم”.

كما قال بوتين: إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة، وإنها مستعدة “للتعاون البناء”، بينما نسي الغرب معنى المساومة، ويصور أي دولة تقف ضده عدواً.

والجدير ذكره أن منتدى فالداي الدولي تأسس في سبتمبر 2004، وهو عبارة عن تجمع يضم عدداً من الخبراء الأجانب والروس البارزين في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.

بوتين: لسنا من بدأ الحرب في أوكرانيا