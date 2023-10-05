مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين في مأرب ..تفاصيل

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شنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مساء الخميس، قصفًا صاروخيًا استهدف مخيمًا للنازحين بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن صاروخًا أطلقه الحوثيون سقط في مخيم "السويداء" للنازحين، مع غروب شمس اليوم الخميس.
وأشارت المصادر إلى أن القصف تسبب بأضرار في المخيم دون أن يخلف ضحايا.
وتزامن القصف الحوثي للمخيم مع تواجد المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في المحافظة، لعقد لقاءات تناقش البحث عن وقف دائم لإطلاق النار