رئيس مجلس القيادة يحذر المجتمع الدولي من التراخي مع مليشيا الحوثي في انتهاكاتها المستمرة

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 172

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، المجتمع الدولي من التراخي مع نهج وممارسات جماعة الحوثي والذي يشجعها على التمادي في تهديداتها للسلم والامن الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي في العاصمة السعودية الرياض، مع سفير الولايات المتحدة الاميركية ستيفين فاجن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على موقف المجلس والحكومة المنفتح على كافة المبادرات من اجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن الشراكة الواسعة دون اقصاء او تمييز، وعدم تكرار جولات الحرب، والاحتكام للدستور والقانون، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق والحريات العامة، وعلاقات حسن الجوار.

وتطرق العليمي الى تعنت جماعة الحوثي، ازاء مساعي السلام، بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتصعيدها الحربي المستمر، وعملياتها العدائية العابرة للحدود، وعروضها العسكرية بالأسلحة الايرانية، وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وصولا الى اجراءاتها التعسفية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان التي طالت آلاف المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

رئيس مجلس القيادة يحذر المجتمع الدولي من التراخي والتماهي مع مليشيا الحوثي وجدد التحذير من أن أي تراخ من جانب المجتمع الدولي ازاء نهج المليشيات الحوثية، من شأنه ان يشجع تلك المليشيات على التمادي في تهديداتها للسلم والامن الدوليين، وان يجعل من ممارستها للقمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه مستقبلا.

بدوره، أكد السفير الاميركي دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، واصلاحاتهما الاقتصادية، والمؤسسية في مختلف المجالات، مشيدا بالتعاطي الرئاسي والحكومي الايجابي مع الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية، واحياء مسار السلام في اليمن