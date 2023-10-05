نقابة المعلمين اليمنيين توجه دعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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دعت نقابة المعلمين اليمنيين الأمم المتحدة وكافة المنظمات المتصلة بالتعليم والمعلمين وحقوق الإنسان إلى ممارسة دورها الحقوقي والإنساني بالضغط على مليشيات الحوثي لصرف مرتبات المعلمين الموقوفة منذ 7سنوات.

جاء ذلك في بيان للنقابة تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف ال 5 أكتوبر من كل عام.

كما طالبت النقابة بسرعة إطلاق سراح جميع المعلمين والتربويين المختطفين من قبل الأطراف المختلفة وعلى رأسهم النقابي البارز الاستاذ/ سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة صنعاء والمختطف من قبل المليشيا الحوثية.

وطالبت في بيانها سلطات الدولة الشرعية بان تولي المعلم اليمني كل اهتمامها ومنحه كامل مستحقاته المادية وزيادة رواتب المعلمين بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة تمكنهم من أداء رسالتهم المقدسة وبما يحقق أهداف التربية والتعليم والغايات النبيلة له.

وقالت نقابة المعلمين في بيانها:" تمر مناسبة اليوم العالمي للمعلم (5 أكتوبر ) والمعلم اليمني يعيش منذ أكثر من 7سنوات بدون مرتبات كحالة فريدة من نوعها على مستوى العالم بما تحمله من معاناة مريرة ومشقة بالغة الأثر على المعلم اليمني وأفراد أسرته وما يحتاجونه من متطلبات ضرورية وأساسية للعيش والحياة الكريمة .

وأضافت:" إن المعلمين والمعلمات في اليمن يشاركون زملائهم عبر العالم هذه المناسبة العزيزة ولكن في ظل واقع مأساوي بئيس دون أن تظهر أمامهم نقطة ضوء للخروج من هذا النفق المظلم الذي طال أمده". وأردفت النقابة في بيانها:"

إنه وفي الوقت الذي يحتفل فيه المعلمون والمعلمات في شتى بقاع الأرض بهذا اليوم العالمي كيوم يُخلد فيه الدور الإنساني والحضاري الراقي الذي يقوم به المعلم في تربية الأجيال على القيم الحضارية والمبادئ الإنسانية والحرية والمساواة فإن المعلم اليمني وبسبب

الحالة الراهنة والوضع الطارئ الذي يمر به جراء الأزمة التي تعيشها اليمن منذ 9 سنوات أصبح يعيش خارج دائرة الاهتمام وتُنتقص يوما بعد يوم حقوقه التي كفلها الدستور واقرتها القوانين والمواثيق المحلية والدولية".