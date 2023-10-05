‏رئيس هيئة الأركان يعد لقاءات دولية مع عدد من الملحقيات العسكرية من بينها الأمريكية والبريطانية والفرنسية لتطوير قدرات القوات المسلحة اليمنية

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، مع عدد من الملحقين العسكريين في السفارات العربية والأجنبية لدى بلادنا أوجه التعاون في المجال العسكري والأمني.

حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق بن عزيز، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية كلا على حدة بالملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا المقدم ستبورت بيليز، والملحق العسكري البريطاني العقيد جوناثان فريم، والملحق العسكري الفرنسي العقيد حودي جونيد كما التقى بالملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر لدى بلادنا العميد سامر شعبان، والملحق العسكري الياباني العقيد بحري سابتو تكاهيرو، والملحق العسكري الهندي العقيد غيورتيج سينغ غريوال.

وتناولت اللقاءات المنفصلة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني لما يساهم في رفع قدرات وكفاءة القوات المسلحة اليمنية، خصوصا في مجال التدريب والتأهيل والمجال الفني والتقني، ودعم قدرات قوات حرس الحدود والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية.

كما جرى التطرق إلى التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن الملاحة البحرية الدولية في ظل التهديدات التي تمثلها منظمة الحوثي الإرهابية وداعمتها إيران على الأمن القومي العربي والعالمي في المنطقة.

وتطرق رئيس هيئة الأركان العامة إلى اصرار إيران على تهريب الأسلحة الصاروخية والطيران المسير والالغام البحرية وانتاجات التصنيع الحربي للحرس الثوري وفيلق القدس، وتقديمها لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لقتل اليمنيين واستهداف المصالح الحيوية العالمية وارتكاب الجرائم الإرهابية والأعمال العدائية في الداخل

اليمني ودول الجوار. حضر اللقاء العميد الركن يحيى الوعيل الملحق العسكري لسفارة بلادنا بالمملكة العربية السعودية