فضيحة من العيار الثقيل.. القبض على دبلوماسي يمني في قضية تهريب مخدرات

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قالت صحيفة "fanpage" الايطالية، إن دبلوماسياً في سفارة اليمن بإيطاليا يخضع للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات ضمن شبكة إجرامية دولية تتكون من 33 شخصا، ألقت قوات الأمن في روما القبض عليهم.
وأضافت في تقرير لها، الأربعاء، أن الدبلوماسي اليمني ضمن المشمولين بأمر الحبس الاحتياطي الذي أصدره قاضي التحقيقات الأولية، لكنه يجري التحقيق معه تليقا، لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دور الدبلوماسي ضمن الشبكة الإجرامية يتمثل كساعي توصيل ونقل للمخدرات والأموال داخل السيارة ذات اللوحة الدبلوماسية، إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما، موضحة أن السيارة "لا يمكن إيقافها عند أي نقطة تفتيش ولا يمكن تفتيشها كونها دبلوماسية".
ولم تذكر الصحيفة الإيطالية أسم الدبلوماسي، كما لم يصدر أي تعليق من سفارة اليمن في روما على هذه الأنباء.