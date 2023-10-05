عالم من أصل عربي بين الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ظهر اسم عالم من أصل عربي، ضمن قائمة الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء، والتي أعلنت عنها الأكاديمية السويدية للعلوم الأربعاء، عن اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية، وهو اكتشاف أساسي وهام في تكنولوجيا النانو.

والعالم الفائز من أصول عربية، هو منجي الباوندي، وهو كيميائي أمريكي وفرنسي الجنسية، من أصل تونسي، ويشغل منصب أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وولد الباوندي في باريس بفرنسا، عام 1961، ووالده عالم الرياضيات التونسي محمد صلاح الباوندي، وتنقل في بدايات حياته مع عائلته بين تونس وفرنسا، إلى أن قرر والده الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو طفل.

وأنهى الباوندي دراسته في إنديانا بالولايات المتحدة، التي كان والده يعمل فيها أستاذا جامعيا، وهو من الكيميائيين المشاهير في الولايات المتحدة، ودخل جامعة هارفارد، وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو عام 1988.

كما أنه أجرى أبحاثا وتجارب، على النطاقات الساخنة، والتي ساهمت في فك رموز الطيف المنبعث من كوكب المشتري، والذي رصدته التلسكوبات عام 1989.

انضم الباوندي إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 1990 وأصبح أستاذا فيه عام 1996، وهو حاصل على زمالة سلون للأبحاث في عام 1994.

وحصل على جائزة نوبل التوقيعية لعام 1997 للدراسات العليا في الكيمياء من الجمعية الكيميائية الأمريكية. وفي عام 2001، حصل على جائزة ساكلر في الكيمياء الفيزيائية للمواد المتقدمة.

وفي عام 2006، حصل على جائزة إرنست أورلاندو لورانس. انتخب الباوندي عضوا في الجمعية الأمريكية للعلوم، عام 2003، وفي الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم عام 2004، وحصل على جائزة ACS لكيمياء الغرويات والسطوح عام 2010.

وكانت أعلنت اللجنة رسميا في مؤتمر صحفي، عن الفائزين بالجائزة وهم: منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف.

وقالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل أمس الأربعاء، إن العلماء فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها". وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان، الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونا سويدية (990.019 دولار