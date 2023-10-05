الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفع الذهب، اليوم (الخميس)، متجهاً لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 8 جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية، بحسب «رويترز».

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس (آذار) الذي لامسه يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 1840.90 دولار. وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى «آي جي»، إنه «على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغيير اتجاه الأسعار حتى الآن».

وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل؛ إذ إن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار اليوم. ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

وربح البلاتين 0.5 في المائة إلى 870.16 دولار مرتفعاً من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية.

وصعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1181.15 دولار مبتعداً عن أدنى مستوى في 5 سنوات الذي لامسه، أمس (الأربعاء