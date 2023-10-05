محاكمة حوثية عاجلة لشاعرها الجرموزي الذي اعتقلتة مساء الامس إسرائيل: اعتقال خمسة أشخاص وتشكيل فريق للتحقيق بعد سلوكيات عدائية ضد مسيحيين تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في جبهات تعز حيوان مفترس يكون ثلاثة أشخاص هاجم أسرة في المحويت بعد معركة ضارية خاضوها معه أدت لمقتلة وساطة محلية توقف القتال بين قبيلتين في شبوة أسرة الصحفي "أحمد ماهر" تطالب مجلس النواب بمخاطبة الحكومة للإفراج عن ابنها المركز الامريكي للعدالة يدين اقتحام عناصر النخبة الحضرمية منزل صحفي وترويع قاطنيه حلف قبائل شبوة يُحمّل السلطة المحلية والمجلس الرئاسي مسؤولية الاقتتال بالمحافظة مقتل قيادي في الانتقالي وجرح 8 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بأبين وزير الدفاع: يؤكد على التعاون والتكامل بين مكونات القوات المسلحة لمواجهة مليشيا الحوثي
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اليوم الأربعاء، على محاكمة عاجلة لشاعرها محمد حسين الجرموزي، بعد ساعات من محاصرة منزله واعتقاله على خلفية انتقاده للقضاء الحوثي.
وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة الجزائية بدأت اليوم محاكمة الشاعر محمد الجرموزي، أحد شعراء المليشيات الذين يمتدحون الجماعة ويصفون انتهاكاتها ضد أبناء الشعب اليمني بالأعمال الصحيحة.
وأوضحت أن المحكمة أقرت بالعاصمة المحتلة صنعاء، في جلستها اليوم الأربعاء، أن الشاعر الجرموزي سبق وأن حضر جلسات محاكمته على ذمة قضية اتهامه بإهانة موظف قضاء في تاريخ 13 أغسطس الماضي.
يشار إلى أن قصائد الجرموزي في امتداح الجماعة الحوثية وزعيمها لم تشفع له من تعسفه لمجرد انتقاد أحد مسؤوليها في السلك القضائي.
وكانت المليشيات قد حاصرت أمس بعدد من العربات العسكرية منزل الشاعر الجرموزي واعتقلته، بسبب انتقاده للفساد وأعمال النهب الواسعة لميزانية الدولة من قبل قيادات حوثية بارزة