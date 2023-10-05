محاكمة حوثية عاجلة لشاعرها الجرموزي الذي اعتقلتة مساء الامس

الخميس 05 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اليوم الأربعاء، على محاكمة عاجلة لشاعرها محمد حسين الجرموزي، بعد ساعات من محاصرة منزله واعتقاله على خلفية انتقاده للقضاء الحوثي.

وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة الجزائية بدأت اليوم محاكمة الشاعر محمد الجرموزي، أحد شعراء المليشيات الذين يمتدحون الجماعة ويصفون انتهاكاتها ضد أبناء الشعب اليمني بالأعمال الصحيحة.

وأوضحت أن المحكمة أقرت بالعاصمة المحتلة صنعاء، في جلستها اليوم الأربعاء، أن الشاعر الجرموزي سبق وأن حضر جلسات محاكمته على ذمة قضية اتهامه بإهانة موظف قضاء في تاريخ 13 أغسطس الماضي.

يشار إلى أن قصائد الجرموزي في امتداح الجماعة الحوثية وزعيمها لم تشفع له من تعسفه لمجرد انتقاد أحد مسؤوليها في السلك القضائي.

وكانت المليشيات قد حاصرت أمس بعدد من العربات العسكرية منزل الشاعر الجرموزي واعتقلته، بسبب انتقاده للفساد وأعمال النهب الواسعة لميزانية الدولة من قبل قيادات حوثية بارزة