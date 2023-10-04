محاكمة حوثية عاجلة لشاعرها الجرموزي الذي اعتقلتة مساء الامس إسرائيل: اعتقال خمسة أشخاص وتشكيل فريق للتحقيق بعد سلوكيات عدائية ضد مسيحيين تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في جبهات تعز حيوان مفترس يكون ثلاثة أشخاص هاجم أسرة في المحويت بعد معركة ضارية خاضوها معه أدت لمقتلة وساطة محلية توقف القتال بين قبيلتين في شبوة أسرة الصحفي "أحمد ماهر" تطالب مجلس النواب بمخاطبة الحكومة للإفراج عن ابنها المركز الامريكي للعدالة يدين اقتحام عناصر النخبة الحضرمية منزل صحفي وترويع قاطنيه حلف قبائل شبوة يُحمّل السلطة المحلية والمجلس الرئاسي مسؤولية الاقتتال بالمحافظة مقتل قيادي في الانتقالي وجرح 8 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بأبين وزير الدفاع: يؤكد على التعاون والتكامل بين مكونات القوات المسلحة لمواجهة مليشيا الحوثي
تجددت الاشتباكات، اليوم الاربعاء، بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، في عدة جبهات بمحافظة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، إن الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش، والحوثيين في جبهات الضباب (غربي المدينة)، وجبهات مقبنة والاحطوب بالريف الغربي للمحافظة.
وأضاف أن ذلك تزامن مع إحباط قوات الجيش محاولتي تسلل في جبهة كلابة (شمال شرق المدينة)، والجبهة الشرقية لتعز.
فيما جماعة الحوثي لم تؤكد او تعلق على خبر القوات الحكومية حتى وقت نشر الخبر.
وبين فترة وأخرى، تتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والحوثيين.