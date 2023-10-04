تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في جبهات تعز

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تجددت الاشتباكات، اليوم الاربعاء، بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، في عدة جبهات بمحافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، إن الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش، والحوثيين في جبهات الضباب (غربي المدينة)، وجبهات مقبنة والاحطوب بالريف الغربي للمحافظة.

وأضاف أن ذلك تزامن مع إحباط قوات الجيش محاولتي تسلل في جبهة كلابة (شمال شرق المدينة)، والجبهة الشرقية لتعز.

فيما جماعة الحوثي لم تؤكد او تعلق على خبر القوات الحكومية حتى وقت نشر الخبر.

وبين فترة وأخرى، تتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والحوثيين.