حيوان مفترس يكون ثلاثة أشخاص هاجم أسرة في المحويت بعد معركة ضارية خاضوها معه أدت لمقتلة

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أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بسبب هجوم لضبع في أحد وديان مديرية الخبت التابعة لمحافظة المحويت شمالي اليمن .
وذكرت مصادر محلية أن الضبع المفترس هاجم أسرة يمنية في وادي سمع، بمديرية الخبت بطريقة وحشية.
وأوضحت أن الأب تمكن في اللحظات الأخيرة من القضاء عليه بإطلاق الرصاص.
وأضافت أن المواطن عبدالله قزان، ذهب مساء أمس الأول، لمورد المياه في الوادي، حاملا بندقيته، ليتفاجأ بضبع مفترس يهجم عليه محاولا افتراسه.
فيما أطلق النار على الضبع ولفتت المصادر ان المواطن خاض صراعا مع الضبع المفترس مستنجدا ببقية أفراد أسرته.
وأشارت المصادر إلى نجدة المواطن من قبل ثلاثة من أفراد أسرته تمكن شقيق المصاب من قتل الضبع المهاجم بعد جرح ابنه وابنته فيما هرع الأهالي لإسعاف المصابين إلى أحد المشافي القريبة في محافظة