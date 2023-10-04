وساطة محلية توقف القتال بين قبيلتين في شبوة

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توصلت وساطة محلية، الاربعاء، إلى توقف الاشتباكات بين قبيلتين متحاربتين، في محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).
وقالت مصادر قبلية ومحلية، إن وساطة قبلية برئاسة الشيخ "سالم بن ناصر المرزقي" وقبائل بالحارث وصلت إلى موقع الاشتباكات بين مسلحي قبيلتي النسيبن والمقارحة.
وأضافت أن الوساطة تمكنت من تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار بين الجانبين، دون ذكرى تفاصيل أخرى عن طبيعة الاتفاق. وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت مديرية مرخة السفلى، في شبوة، اشتباكات شبه يومية بين قبيلتي المقارحة والنسيين، بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة،في ظل صمت السلطة المحلية المتمثلة بالمحافظة عوض بن الوزير، التي لم تحرك ساكنا.
ووفقا لمصادر قبلية أخرى، فإن الخلاف بين القبيلتين قديم حول ملكية أرض حدودية، إلا أن وضع مؤسسة الاتصالات لسنترال في ذات المنطقة المتنازع عليها أعاد النزاع الى الواجهة. وتشهد مديريات محافظة شبوة، اشتباكات مسلحة، زادت من حدتها بعد سيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي على المحافظة في أغسطس العام الماضي.