المركز الامريكي للعدالة يدين اقتحام عناصر النخبة الحضرمية منزل صحفي وترويع قاطنيه

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اقتحام مسلحين يتبعون للنخبة الحضرمية المدعومة من قبل دولة الامارات منزل الصحفي والناشط الحقوقي "مجاهد الحيقي" فجر الثلاثاء في منطقة الديس بمدينة المكلا، وأسفر الاقتحام عن اعتقال 9 من أفراد العائلة بينهم الصحفي "مجاهد" و 5 قاصرين.

وقال المركز في بيان له، إنه يتابع بقلق بالغ مقطع فيديو تناقله نشطاء وصحفيين أظهر عدد من المسلحين وهم يقتحمون المنزل، مشيرًا إلى أن الفيديو تضمن لقطات لأفراد العائلة وهم في حالة رعب وخوف شديد، فيما أظهرت المعلومات الأولية بأن عملية اقتحام المنزل جاءت بسبب نشاط "مجاهد" الصحفي والحقوقي.

يُشار إلى أن الصحفي "مجاهد" كان قد نشر في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم خبرًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" يفيد بإطلاق سراحه وعائلته حيث قال " بفضل الله وبحمدة تم الأفراج عنا مساء اليوم برفقة والدي وعمي وشقيقي من الأب وابناء عمومي الأربعة، وفي إطار أستكمال بعض الإجراءات للأفراج عن عمي الثاني بإذن الله".

وأكد المركز الأمريكي بأن ما حدث مع الصحفي "الحيقي" يعكس صورة مصغرة عن الواقع المقلق للعاملين في المجال الصحفي والحقوقي، مشيرًا إلى أنه يُوثق بشكل مستمر انتهاكات متعددة ومتصاعدة من قبل أطراف الصراع تجاه الصحفيين والنشطاء وفي عدة مناطق في اليمن.

وعبر المركز عن ادانته البالغة للحادثة غير المبررة، مشيرا إلى أن ما حدث مع "الحيقي" انتهاك خطير للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني وقانون الاجراءات الجزائية والقانون الدولي اللذين أكدوا بشكل قاطع على عدم جواز تقييد حرية الأفراد أو اقتحام منازلهم دون اذن قضائي مُسبب، مشيرًا إلى أن عملية الاقتحام والاختطاف شملت مخالفات خطيرة تستوجب المساءلة.

واختتم المركز بيانه بدعوة السلطات في حضرموت لسرعة فتح تحقيق في الحادثة ، و تقديم المتورطين بذلك الاعتداء الخطير للمحاكمة العادلة، مشددًا على أهمية احترام كافة الجهات لحقوق الصحفيين والنشطاء والتوقف عن ملاحقتهم او التضييق عليهم.