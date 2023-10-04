مقتل قيادي في الانتقالي وجرح 8 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بأبين

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، مقتل قائد عسكري في قواته وجرح 8 آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرق مديرية مودية بمحافظة ابين.

وأكدت قيادة الحزام الأمني، في بيان نعي، مقتل "النقيب سالم علي صلعان، قائد الحزام الأمني قطاع شقرة، وجرح ثمانيه من مرافقيه، عقب استهدافهم بعبوة ناسفة زرعتها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ، على احد الأشجار بجانب الخط العام بالقرب من مفرق اورمه شرق مديرية مودية بمحافظة أبين".

واعتبر قيادة الحزام الأمني، مقتل صلعان يأتي ضمن التضحيات الكبيرة التي تقدمها، في "مكافحة الارهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مسرح عمليات سهام الشرق وحملة سيوف حوس".

وأكدت أن ذلك الاستهداف لن يثنيها عن مواصلة جهودها في مكافحة الارهاب، وتطهير المنطقة من تلك العناصر، على حد قولها.

وتتعرض قوات الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، لهجمات متواصلة منذ إعلانه إطلاق عملية عسكرية قبل نحو عام، اسمها بسهام الشرق، وأطلق عملية أخرى قبل شهر بعد فشل الأولى.