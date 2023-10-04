تعز.. مصلحة الهجرة والجوازات تعلن تعليق عملها ابتداء من الخميس

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أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، تعليق العمل من صباح يوم غد الخميس بسبب نفاد كمية الجوازات. وذكرت المصلحة في إعلانها: “لجميع الاخوة المواطنين والمواطنات نعلن عن تعليق العمل اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 وحتى اشعار اخر نظرا لنفاذ الجوازات. وأشارت الى ان ذلك يأتي نفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة _