مباحثات يمنية أمريكية ناقشت الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالم البحسني، الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، المستجدات والجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.
وذكر حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن في منصة "إكس"، أن السفير فاجن ونائب رئيس المجلس الرئاسي فرج البحسني ناقشا جهود المجلس الرئاسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، والعمل نحو عملية سلام يمنية يمنية لبناء الاستقرار والازدهار لجميع اليمنيين.
وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع جهود الوساطة العمانية بين الحوثيين والسعودية بهدف إنهاء الحرب في اليمن