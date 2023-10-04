وفاة معلم جراء انهيار صخري اثناء قيامة بهذا العمل في ذمار

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توفي معلم جراء انهيار صخري بإحدى البلدات بمحافظة ذمار جنوب صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن معلما توفي جراء انهيار صخري في قرية "جورة" بمخلاف شعيب بعزلة محرز بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار.
وأضافت المصادر أن المواطن المتوفي يدعى "محمد قايد جورة" 50 عاما، وأشارت إلى أن الحادثة، وقعت أثناء العمل في شق الطريق في منطقة جورة بعزلة شعيب، ونتج عنه سقوط بعض الأحجار على المواطن محمد جورة ما أدى إلى وفاته