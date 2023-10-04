الحكم بالاعدام لقاتل الشاب عامر السكران رميا بالرصاص في عدن

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدرت محكمة صيرة الابتدائية اليوم الأربعاء، حكمًا قضى بالإعدام على قاتل الشاب عامر السكران في محافظة عدن.

وقضى الحكم الذي أصدرته محكمة صيرة الابتدائية بعد جلسات عدة بإعدام المدان أحمد هادي بجريمة قتل الشاب عامر السكران في مدينة كريتر بعدن.

ونص منطوق الحكم بإدانة المتهم أحمد محمد عبدالهادي سيف بارتكاب جريمة قتل المجني عليه عامر علي عبدالله سكران عمداً ودون توافر سبب الإباحة، ومعاقبة المدان "أحمد محمد" بالإعدام قصاصاً وقوداً بالمجني عليه عامر سكران.

كما تضمن الحكم، حق الإستئناف للمدان، بقوة القانون خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم".

وكان عامر السكران قد لقي مصرعه برصاص المتهم أحمد محمد عبدالهادي، أول أيام عيد الأضحى إثر خلاف حول حادث مروري.