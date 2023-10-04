السعودية تواصل خفض إنتاج النفط.. كيف سيؤثر على الأسواق؟

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 79

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل خفض إنتاج النفط طوعاً، بمقدار مليون برميل يوميا، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.





وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إنه ستتم مراجعة قرار الخفض، الشهر القادم، للنظر في رفع وتيرته، أو زيادة الإنتاج.



وأوضح مصدر في الوزارة أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر نيسان/ أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر من عام 2024م.



وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي “لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها” وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، دافع عن قرار بلاده خفض إنتاج النفط، في أيلول/ سبتمبر الماضي معتبرا أن التخفيض يهدف إلى الوصول إلى أسواق مستقرة ومستدامة.



ومددت السعودية وروسيا في الخامس من أيلول/ سبتمبر تخفيضات طوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام.



وارتفعت أسعار النفط في الأشهر المنصرمة وسط خفض في الإمدادات، ما أثار مخاوف الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة من وقوع خسائر اقتصادية.