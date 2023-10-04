الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 328

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وأضاف: “وافق مجلس فيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق المجلس بالإجماع أيضاً على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي”.

في السياق، أعلن الديوان الملكي المغربي قبول الاتحاد الدولي لكرة القدم، لملف الاستضافة الثلاثي نفسه.



وجاء في بيان الديوان الملكي: “يزف الملك محمد السادس، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، ويمثل هذا القرار إشادة واعترافاً بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وأقيمت بطولة كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.