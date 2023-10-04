محافظة مأرب تحقق انجازا جديدا في مجال الخدمات الطبية وتدشن اول مصنع للاوكسجين

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دشن اليوم في مستشفى العطير الخيري بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب، الانتاج في مصنع الاكسجين الصناعي بقدرة انتاجية اكثر من 60 اسطوانة بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر منظمة الصحة العالمية.
وخلال التدشين، اطلع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور احمد العبادي ومعه مدير عام الشؤون الهندسية بوزارة الصحة العامة والسكان محمد حسن، ومدير مكتب الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور علي سارية، على عملية الترتيب الهندسي للمصنع وعمل الاليات في الانتاج والتعبئة، الى جانب شبكة نقل مادة الاكسجين الى اقسام العمليات والرقود في المستشفى.
واوضح الدكتور العبادي، ان المصنع سيخدم مستشفى العطير الخيري ومستشفى حريب الحكومي وبقية المستشفيات في تغطية احتياجاتهم من اسطوانات الاكسجين.