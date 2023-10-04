تركي آل الشيخ يوقع اتفاقية مع أحد أكبر أندية العالم

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الأربعاء، توقيع عقد شراكة مع نادي روما الإيطالي. ونشر آل الشيخ، مجموعة صور من توقيع العقود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحضر توقيع العقود مع مسئولي روما، تركي آل الشيخ بجوار فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه. وقال آل الشيخ عبر حسابه على تويتر "نتشرف بالشراكة مع أحد أكبر أندية العالم في كرة القدم، متحمسون للعمل معهم في موسم الرياض والانضمام لعائلة الجيالوروسي".

وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار "موسم الرياض" على قمصان نادي روما للرجال والسيدات، بمختلف الفئات العمرية، لمدة عامين. وأوضح آل الشيخ في تصريحات لموقع روما "القميص الأصفر والأحمر فريد من نوعه، فهو مرادف لنادي روما حول العالم".

ونوه "فخورون بأن يرتبط موسم الرياض بهذا القميص، لأن الفريق الإيطالي مثير ولا يمكننا الانتظار لنرى ما يمكن تحقيقه معًا في السنوات المقبلة".

وقال لينا سولوكو الرئيس التنفيذي لروما "نرحب بموسم الرياض باعتباره الشريك الجديد لنا، فهو واحد من أكبر الأحداث الترفيهية في العالم". ولفت "نتطلع إلى لعب مباراتنا الودية هناك، وعيش تجربة شغف هذا البلد تجاه كرة القدم".

وتتضمن الشراكة أيضًا، إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام، ليعود روما للعب في السعودية، بعد مرور أكثر من 40 عاما على زيارتهم الأخيرة للمملكة