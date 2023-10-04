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وزير خارجية إيران: العلاقة مع السعودية تسير بالاتجاه الصحيح

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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قال وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح،.

وقال أنه لا يجب السماح للرياضة بأن تصبحَ أداةً سياسية في يد أي طرف. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه،.

مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة. وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني داخل ملعب المباراة، وهذا يعتبر فعلا غير رياضيا.

واضاف ان الجانبين الإيراني والسعودي اتفقا على إعادة مباراة سيباهان والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا وأصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سيباهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سيباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح"

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