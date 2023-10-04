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وزارة التعليم العالي تعلن تفاصيل التحويلات والمستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث من العام 2022م.

وقال الدكتور مازن الجفري في تصريح صحفي "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة".

وأكد أن قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الربع الرابع للعام 2022م والرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه، متمنياً من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.

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