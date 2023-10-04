وزارة التعليم العالي تعلن تفاصيل التحويلات والمستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج طيران اليمنية تعلن موعد استئناف رحلاتها من مطار صنعاء نيمار يفك النحس في طهران مصير مجهول لقرابة 1000 شاب رفعوا الأعلام الوطنية واحتفلوا بيوم 26 سبتمبر حادثة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إعلان سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج حشرة تنتشر في فرنسا بشكل مخيف.. والصحة اليمنية تنبه العائدين أول رئيس أسود لمجلس العموم في تاريخ هذه الدولة روسيا تعلن عن إغراق قوة إنزال بحري أوكرانية حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم 3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الفيزياء
أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث من العام 2022م.
وقال الدكتور مازن الجفري في تصريح صحفي "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة".
وأكد أن قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الربع الرابع للعام 2022م والرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه، متمنياً من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.