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طيران اليمنية تعلن موعد استئناف رحلاتها من مطار صنعاء

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء
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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستستأنف رحلاتها من مطار صنعاء ابتداء من الجمعة القادمة.

وكانت رحلات اليمنية من مطار صنعاء الى الاردن توقفت خلال الأيام الماضية بسبب احتجاز مليشيا الحوثيين لإحدى طائرات اليمنية اثر خلافات مالية مع الشركة.

الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الحوثيين باحتجاز أرصدتها المالية في البنوك بصنعاء والتي تبلغ نحو 80 مليون دولار.

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