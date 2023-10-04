طيران اليمنية تعلن موعد استئناف رحلاتها من مطار صنعاء

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستستأنف رحلاتها من مطار صنعاء ابتداء من الجمعة القادمة.
وكانت رحلات اليمنية من مطار صنعاء الى الاردن توقفت خلال الأيام الماضية بسبب احتجاز مليشيا الحوثيين لإحدى طائرات اليمنية اثر خلافات مالية مع الشركة.
الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الحوثيين باحتجاز أرصدتها المالية في البنوك بصنعاء والتي تبلغ نحو 80 مليون دولار.