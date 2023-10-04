إعلان سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث من العام 2022م.

وقال الدكتور مازن الجفري في تصريح صحفي " تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة".

واكد ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الربع الرابع للعام 2022م و الرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه..متمنياً من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.