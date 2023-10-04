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حشرة تنتشر في فرنسا بشكل مخيف.. والصحة اليمنية تنبه العائدين

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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دعت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن المواطنين الى التنبه للعائدين من فرنسا وأن تقوم معهم باجراءات صحية احتمالا من يكونوا او امتعتهم حاملين لحشرة "البق" المنتشرة في فرنسا بشكل مخيف وحتى لا تنتشر في اليمن

واجتاحت حشرة البق أو "بق الفراش"، المرافق العامة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دفع وزير النقل الفرنسي كليمنت بون إلى الإعلان عن اتخاذ "إجراءات أساسية" من أجل طمأنة وحماية الناس من زيادة أعدادها، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تزداد فيه مطالبات المسؤولين والنقابات العمالية في باريس الحكومة لاتخاذ إجراءات بعد ظهور فيديوهات لبق الفراش في وسائل النقل العام ومواقع أخرى مثل دور السينما.

وبق الفراش حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمرة تمتص الدم وتزول لدغاتها دون علاج في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومن المعروف عن بَقِّ الفراش أنه لا ينشُر أي مرض، ولكن يمكن أن يسبب تفاعلاً تحسُّسيًّا أو تفاعلًا جلديًّا شديدًا لدى بعض الأشخاص.

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