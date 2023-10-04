أول رئيس أسود لمجلس العموم في تاريخ هذه الدولة روسيا تعلن عن إغراق قوة إنزال بحري أوكرانية حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم 3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الفيزياء روبوت يسبق الأطباء في اكتشاف اعراض سرطان خطير صدور الحكم بإعدام 4 أشخاص اختطفوا عمال إغاثة أمميين في اليمن دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغيير علامته التجارية من تويتر إلى x هذه المنطقة تواجه أسوأ نمو اقتصادي في 5 عقود خلال عام 2024 لأول مرة بتاريخ أميركا.. مجلس النواب يعزل رئيسه هكذا تحتفل الجالية اليمنية في هولندا بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر الهلال يتغلب على مستضيفة نساجي الايراني..تفاصيل
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أغرقت قوة إنزال بحري أوكرانية حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم، وأسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية.
وجاء في البيان الذي نقله تلفزيون «آر تي»، أن القوة الأوكرانية كانت مكوّنة من «زورق حربي عالي السرعة، ودراجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود».
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، جنوب غربي البلاد