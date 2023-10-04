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روسيا تعلن عن إغراق قوة إنزال بحري أوكرانية حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أغرقت قوة إنزال بحري أوكرانية حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم، وأسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية.

وجاء في البيان الذي نقله تلفزيون «آر تي»، أن القوة الأوكرانية كانت مكوّنة من «زورق حربي عالي السرعة، ودراجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود».

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، جنوب غربي البلاد

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