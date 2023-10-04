3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الفيزياء

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فاز العلماء لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات فاز الفرنسي بيار أغوستيني والهنغاري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه، الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

وتصدر الجائزة، التي تم رفعها قيمتها هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء: 2023:

بيار أغوستيني (فرنسا)

وفيرينس كراوس (هنغاريا/النمسا)

وآن لويلييه (فرنسا/السويد) 2022:

آلان أسبيه (فرنسا)

وجون كلاوسر (الولايات المتحدة)

وأنتون زيلينغر (النمسا)

جائزة نوبل ومعايير منحها وأهميتها 2021:

شوكورو مانابي (الولايات المتحدة/اليابان)

وكلاوس هاسلمان (ألمانيا)

وجورجيو باريزي (إيطاليا)

2020: روجر بنروز (بريطانيا)

وراينهارد غنزل (ألمانيا)

وأندريا غيز (الولايات المتحدة)

2019:

جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة)

وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا)

2018:

آرثر آشكين (الولايات المتحدة)

وجيرار مورو (فرنسا)

ودونا ستريكلاند (كندا)

2017:

باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة)

2016: ديفيد ثاوليس وف.

دانكن هولداين وج.

مايكل كوستيرليتس (بريطانيا)

2015:

تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ب.

ماكدونالد (كندا)

2014:

إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو (اليابان)

وشوجي ناكامورا (الولايات المتحدة