هكذا تحتفل الجالية اليمنية في هولندا بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الخالدة، الـ 26 من سبتمبر و الـ 14 من أكتوبر المجيدين، أقامت الجالية اليمنية بمملكة هولندا حفلاً وطنياً فنياً وخطابياً كبيراً احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، حضره الآلاف من أبناء الجالية اليمنية من مختلف المقاطعات الهولندية.

وفي مستهل الحفل، ألقى رئيس الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في هولندا، مجاهد صادق سرحان، كلمة ترحيبية، رحّب فيها بالحاضرين، مهنئاً الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج بحلول أعياد اليمن الوطنية، سبتمبر وأكتوبر، مؤكداً على محورية دور الجاليات اليمنية في حمل القضية اليمنية في بلاد المهجر، وربط أجيال اليمن في الخارج بوطنهم الأم، من خلال إحياء المناسبات الوطنية وفي مقدمتها ثورة سبتمبر وأكتوبر الخالدة.

وأشار سرحان إلى أن "اليمن يمر بمنعطف تاريخي حرج ويواجه تهديدات وجودية، بعد انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على حالة التوافق الوطني، وجرفت الحياة السياسية والعملية الديمقراطية، وضيقت على الحريات وعسكرت العملية التعليمية، وتمارس أبشع جريمة بتجنيدها للأطفال وتطييف المناهج الدراسية وتلغيمها بثقافة الكراهية والعنف، مستهدفة الهوية اليمنية في الوعي الجمعي في محاولة لتجريف النظام الجمهوري والعودة باليمن إلى عصور الظلم والاستعباد وامتهان الكرامة.

تلك العهود المظلمة التي أسقطها شعبنا اليمني منطلقا من أهداف ثورة الـ 26 من سبتمبر الداعية لحق المواطنة المتساوية بين أبنا الشعب، والنابذة لحق الولاية والتمييز العنصري."

ودعا سرحان في كلمته إلى "نبذ الخلافات الجانبية، والعمل على ترسيخ التكاتف والتماسك المجتمعي الجمهوري، في الداخل وفي الخارج، ومظافرة الجهود من أجل استعادة الدولة ونظامها الجمهوري، وتمكين شعبنا اليمني من بناء دولته الحرة العادلة والمستقلة وفقا لمخرجات الحوار الوطني."

بدورها ألقت شريفة المقطري كلمة باسم المرأة اليمنية، أكدّت فيها على دور المرأة اليمنية الرائد في مواجهة الاستبداد والاستعمار والمضي على درب أحرار وحرائر ثورة سبتمبر وأكتوبر، وتجذير مبادئ وأهداف الثورة في الوعي الوطني الجمعي، لمواجهة النسخة الجديدة من الإمامة الكهنوتية السلالية.

وألقى عبدالمنان الدبعي كلمة الثورة، شدّد فيها على أن سبتمبر وأكتوبر باقيان في أرواح وضمائر الشعب اليمني بقاء جبال اليمن الرواسي، شمسان وعيبان وصبر ونُقُم.

كما ألقى كل من رئيس الجالية اليمنية في ألمانيا محمد الشليف وطارق العواضي كلمات عبرا فيها عن ضرورة الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية شاكرين الجالية اليمنية في هولندا على حضورهم الكبير والمشرف لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب اليمنيين.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة، حيث ألقيت قصائد شعرية للشاعرين عمرو ياسين ودرهم الصلاحي، وشاركت الزهران في رقصات فرائحية تعبيرية احتفاء بالعيد الوطني واختتم الحفل بعدد من المقطوعات الغنائية الحية نالت استحسان ومباركة جمهور الحاضرين.