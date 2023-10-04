الهلال يتغلب على مستضيفة نساجي الايراني..تفاصيل

الأربعاء 04 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تغلب الهلال السعودي، على مستضيفه نساجي الإيراني بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل أهداف الهلال ميتروفيتش في الدقيقة 18، ونيمار في الدقيقة 58 والبديل صالح الشهري في الدقيقة (90+3) وافتتح نيمار وميتروفيتش سجلهما التهديفي في دوري أبطال آسيا في مباراة اليوم.

وفاز نافباخور الأوزبكي على مومباي سيتي 3-0 في مباراة لحساب المجموعة نفسها. ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع نافباخور، وبقي نساجي على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل مومباي سيتي ترتيب المجموعة بدون رصيد.

وأكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35، بعد إشهار البطاقة الحمراء لمدافع نساجي أمير محمد ولسلمان الفرج قائد الهلال. بدأ الهلال بسيطرة كاملة على مجريات اللعب، مع محاولات لتسجيل هدف مبكر. وتحقق للاعبي الهلال ما أرادوا، بعدما حول ميتروفيتش كرة عرضية بقدمه إلى داخل الشباك، لكن الحكم المساعد أشار إلى التسلل.

وعاد ميتروفيتش في الدقيقة 12، وسيطر على كرة عرضية أرضية، وسدد صاروخا وتمكن مزاهري حارس نساجي من التصدي للكرة.

بعدها أساء ميتروفيتش التعامل مع الكرة بعد تمريرة ذكية من نيمار، وبدلًا من الانفراد بالمرمى عاد للخلف وضاعت الهجمة. في الدقيقة 18، ومن عرضية متقنة للبريك، انقض ميتروفيتش برأسه على الكرة وحولها إلى داخل الشباك.

لم يظهر نساجي بأي دور هجومي حتى الدقيقة 24، عندما نظم هجمة منظمة، لكن كوليبالي نجح في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 30 توقف اللعب بسبب احتكاكات بين اللاعبين، وسقوط ميتروفيتش على الأرض، وتدخل سلمان الفرج باعتباره قائد الهلال، لمنع مزيد من الاحتكاك بين اللاعبين.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لأمير محمد مدافع نساجي، لكن حكم الفار استدعى الحكم لمراجعة اللقطة، ليعود يشهر الكارت الأحمر في وجه أمير، وسلمان الفرج. استأنف الحكم اللعب مع إضافة 13 دقيقة كوقت بديل، وحصل الهلال على ضربة حرة مباشرة بجانب خط الـ18، لكن نيمار سددها في الحائط. استهل نساجي الشوط الثاني بنشاط هجومي، وشارك الهلال في السيطرة والاستحواذ.

وأهدر ميشيل فرصة تسجيل هدف الهلال الثاني في الدقيقة 52، بعد انفراده بالحارس الإيراني حيث سدد كرة أرضية أنقذها رشيد مزاهري.

ورد نساجي سريعًا بواسطة محمد أزادي الذي سدد بيسراه كرة قوية تصدى لها محمد العويس. وأجرى جيسوس مدرب الهلال تبديلا لاستعادة السيطرة على وسط الملعب، فدفع بناصر الدوسري على حساب مالكوم.

وفي أول تبادل للكرة بين الدوسري ونيمار في الدقيقة 58، أطلق النجم البرازيلي كرة صاروخية بيسراه استقرت في الشباك، ليعزز تقدم الهلال بالهدف الثاني. وحرم القائم الأيسر نيمار من هدفه الشخصي الثاني والثالث للهلال، بعد هجمة عنترية من كوليبالي، ومرر للنجم البرازيلي الذي وضع الكرة بيسراه لكن القائم الأيسر كان لها بالمرصاد. فاجأ إسماعيل بابائي الجميع بقذيفة ارتدت من العارضة الهلالية، وسط مطالبات من لاعبي نساجي باحتسابها هدف.

سيطر الهلال على أحداث المباراة، وفي الدقيقة (90+3) تمكن البديل صالح الشهري من إضافة الهدف الثالث للزعيم، بعد كرة رأسية وصلته من ضربة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السعودي 3-0.