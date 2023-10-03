مليشيا الحوثي تتحدث عن أسرى سعوديين وسودانيين وتوافق الكشف عن مصير القيادي محمد قحطان فيديو مسرب لهاتف غوغل الجديد قبل إطلاقه رسميا قيادي حوثي يقتحم السجن ويعتدي على عضو نيابة عمران ..تفاصيل أردوغان: تركيا جذبت 255 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المسيرة تأكل صغارها وتحاصر منزل شاعرها الجرموزي تعرف على القصة بالكامل السفيرة البريطانية:العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة اشتباك بالأيدي بين اللاعبين خلال مباراة الهلال السعودي وناساجي الإيراني فرنسا تصدّر "مصاصة الدماء" إلى دولة عربية.. غضب واستنفار مرصد حقوقي: يوثّق سبع حالات انتهاك للحريات الإعلامية خلال سبتمبر الفائت نيجيريا.. فقدان 40 شخصًا جراء غرق مركب في نهر النيجر
أكدت جماعة الحوثي المصنفة ارهابياً والمدعومة من ايران ، الثلاثاء، وجود أسرى من القوات السعودية والسودانية لديها، في الوقت الذي زعمت موافقتها على كشف مصير السياسي البارز محمد قحطان المخفي في سجونها منذ تسع سنوات.
وقال القيادي في مليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى الحوثية، إن جماعته مايزال لديها أسرى من القوات السعودية والسودانية، وأنها حاضرة للدخول في صفقة شاملة تضم الأسرى من كل الأطراف.
وأضاف في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "صفقة تبادل الأسرى الموقعة في سويسرا، تعيش مرحلة جمود بسبب عدم جدية تحالف العدوان".
وزعم المرتضى، موافقة جماعته على طلب الجانب الحكومي بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة التبادل، مشيرا إلى رفض الجانب الحكومي في مأرب كشف مصير أسرى الجماعة أو "زيارة سجون مارب".
واتهم القيادي الحوثي، التحالف بأنه "غير جاد في ملف الأسرى حتى اللحظة". يذكر أن الحوثيين والحكومة الشرعية والتحالف، تبادلوا الأسرى والمختطفين في إبريل الماضي، فيما فشلت المساعي الهادفة لإكمال الملف الذي لا يزال عالقا منذ اتفاق استكولهم في 2018م.