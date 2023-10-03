مليشيا الحوثي تتحدث عن أسرى سعوديين وسودانيين وتوافق الكشف عن مصير القيادي محمد قحطان

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت جماعة الحوثي المصنفة ارهابياً والمدعومة من ايران ، الثلاثاء، وجود أسرى من القوات السعودية والسودانية لديها، في الوقت الذي زعمت موافقتها على كشف مصير السياسي البارز محمد قحطان المخفي في سجونها منذ تسع سنوات.

وقال القيادي في مليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى الحوثية، إن جماعته مايزال لديها أسرى من القوات السعودية والسودانية، وأنها حاضرة للدخول في صفقة شاملة تضم الأسرى من كل الأطراف.

وأضاف في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "صفقة تبادل الأسرى الموقعة في سويسرا، تعيش مرحلة جمود بسبب عدم جدية تحالف العدوان".

وزعم المرتضى، موافقة جماعته على طلب الجانب الحكومي بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة التبادل، مشيرا إلى رفض الجانب الحكومي في مأرب كشف مصير أسرى الجماعة أو "زيارة سجون مارب".

واتهم القيادي الحوثي، التحالف بأنه "غير جاد في ملف الأسرى حتى اللحظة". يذكر أن الحوثيين والحكومة الشرعية والتحالف، تبادلوا الأسرى والمختطفين في إبريل الماضي، فيما فشلت المساعي الهادفة لإكمال الملف الذي لا يزال عالقا منذ اتفاق استكولهم في 2018م.