فيديو مسرب لهاتف غوغل الجديد قبل إطلاقه رسميا

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الجزيرة نت

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نشرت بعض القنوات على "يوتيوب" مقاطع فيديو تظهر هاتف "بكسل 8″، الذي ستعلن عنه شركة غوغل رسميا الأسبوع الجاري.

ويظهر في المقطع -الذي نشرته قناة "بي بي كيه ريفيو"- الهاتف باللون الرمادي، وعلى واجهته الخلفية ظهرت عدسات الكاميرا في إطار بارز أنيق التصميم.

وكما ظهر في الفيديو وضعت "غوغل" في علبة الهاتف سلكا "كابلا" من فئة "يو إس بي- سي"، ومحولا صغيرا لمساعدة المستخدمين على ربط الهاتف بأنواع متعددة من الأجهزة، وتسهيل عملية نقل البيانات.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن الجهاز الجديد الذي سيحمل اسم "هازل" سيكون ذا ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، كما جهّز بشاشة "أموليد" بمقاس 6.2 بوصات، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية فيه، فستكون ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميغابيكسل.