قيادي حوثي يقتحم السجن ويعتدي على عضو نيابة عمران ..تفاصيل

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقتحم قيادي حوثي سجن النيابة العامة الثلاثاء،واعتدى على عضو نيابة خمر الابتدائية في محافظة عمران شمال العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير أمن مديرية خمر المدعو “منصور الحمزي” قام برفقة مسلحين من عناصر الميليشيا الحوثية- بالتهجم على مقر السجن الاحتياطي بطريقة همجية، وقام باعتقال القاضي “علي عبدالكريم الرصّاص”، عضو نيابة خمر الابتدائية، بعد الاعتداء عليه وسط مكتبه ومصادرة هاتفه المحمول.

وأوضحت أن المتواجدين في مكتب النيابة حاولوا التدخل ووقف الاعتداء على القاضي الرصاص، غير أن عناصر مليشيا الحوثي منعتهم من التدخل، وقاموا باعتقال القاضي بالقوة.

وأشارت المصادر أن الاقتحام والاعتداء الحوثي جاء على خلفية انتقال القاضي إلى مقر السجن في خمر للتحقيق مع عدد من النزلاء عن سبب اعتقالهم التعسفي ما استدعى المليشيات الحوثية إلى محاولة إسكاته وعرقلة القضاء بالقوة والتهجم.

من جهتهم دفعة العلوم جنائية زملاء القاضي المعتدى عليه أعلنوا عن إضرابهم الجزئي احتجاجًا على ما حصل من اعتداء همجي على زميلهم القاضي الرصاص، ومحاولة حجز حريته أثناء أداء عمله.

وأكد القضاة، في بيان لهم، رفضهم استلام ملفات جديدة حتى توقيف المعتدي من عمله وتقديمه للمحاكمة