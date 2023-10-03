أردوغان: تركيا جذبت 255 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده اجتذبت 255 مليار دولار من الاستثمارات الدولية خلال السنوات الـ21 الماضية.
وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة مصورة بعث بها إلى مؤتمر أسواق رأس المال التركي في نسخته السابعة، الذي انطلق امس الاثنين في إسطنبول، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وأكد أردوغان أن تركيا تعتزم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والقانونية.
وقال، إن بلاده ستولي "في الفترة المقبلة، اهتماما خاصا وأولوية لتعزيز أسواق رأس المال لدينا وتوسيع نطاقها، لتصبح أكثر عمقا ووجودا على الأرض".
وذكر أردوغان أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو خريطة طريق "قرن تركيا"، وأن الأهداف التي وضعت "واقعية" و"قابلة للتطبيق" و"تتوافق مع إمكانات تركيا".
وأشار إلى أن حكومته تسير دون توقف على الطريق المحدد، بهدف جعل تركيا أقوى وأكثر أمانا وازدهارا.
ولفت إلى أن تركيا ستبدأ في جني ثمار مشروع مركز إسطنبول المالي، الذي بذلت عليه الجهود لفترة طويلة، وأن الهدف هو جعل تركيا مركزا في مجال التمويل.
وأكد أردوغان أن أبواب تركيا وقلوبها مفتوحة لجميع المستثمرين، الذين يثقون بها وبالمستقبل المشرق للاقتصاد التركي.
برنامج اقتصادي
والشهر الماضي كان أردوغان قد كشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
وكان البنك الدولي أعلن عن دعم خطط الاستثمار التركية بحُزمة تمويل قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، على مدى السنوات الـ3 المقبلة، بالتزامن مع تطبيق البرنامج الاقتصادي التركي.