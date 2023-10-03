المسيرة تأكل صغارها وتحاصر منزل شاعرها الجرموزي تعرف على القصة بالكامل

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أقدمت مليشيا الحوثي على محاصرة منزل شاعر مسيرتها الارهابية المدعو محمد الجرموزي، بعد سنوات من دعمه لها بقصائد عقائدية .
ووثق الجرموزي عبر بث مباشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعة محرر مأرب برس في فيديو يظهر انتشار أطقم حول منزله وعليها مسلحون ملثمون برفقة مجندات “زينبيات”
كما اظهر الفيديو أطقم أمنية تابعة للحوثيين وهي تحاصر منزله للقبض القهري عليه، وهو يعتب عليها وينتقد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بطريقة غير مباشرة. من جانبه كتب سفير اليمن لدى اليونيسكو الدكتور محمد جميح في تغريدة على حسابه بمنصة (اكس): أطقم “المسيرة القرآنية” تحاصر منزل شاعر “المسيرة القرآنية”، الجرموزي.
وأضاف: سنوات طويلة ونحن نحذر ونقول هذه مسيرة شيطان لا مسيرة قرآن، مسيرة فساد وسلب وقتلة ملثمين، لا مسيرة دين ونبي وأهل بيت.
https://twitter.com/i/status/1709270577725227267
وتابع: “مسيرة تشبه أنثى حيوان تأكل صغارها وتتغذى عليهم، ولا تشبع. أفيقوا…الأمور أوضح من عين الشمس”.
وكانت مليشيا الحوثي أصدرت في أغسطس الماضي، أوامر بالقبض القهري على الجرموزي، بعد سنوات من دعمها له جزاء لقصائده التي يتطاول فيها على الصحابة الكرام، ويصفهم بالكفر والردة، وخصوصا الشيخين أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما.
وأقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة (خاضعة للحوثيين)، تكليف جهاز الأمن والمخابرات وكافة مأموري الضبط القضائي بالقبض على المتهم محمد حسين علي الجرموزي، بجريمة إهانة القضاء.