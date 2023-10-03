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السفيرة البريطانية:العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قالت السفيرة البريطانية الجديدة لدى اليمن عبدة شريف، إن العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة، وقد تشكلت عبر أجيال عديدة. 

وأضافت شريف -في تدوينة لها على منصة "إكس"- "يسعدني أن أقدم نسخة من أوراق اعتمادي؛ إن العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة، وقد تشكلت عبر أجيال عديدة". 

وأضافت: "كسفير، أريد تعزيز تلك الروابط والمساعدة في إنهاء هذا الصراع يستحق شعب اليمن الأمن والأمل والفرص والازدهار". 

والخميس، سلمت السفير البريطانية أوراق اعتمادها، لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير منصور بجاش.

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