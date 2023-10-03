السفيرة البريطانية:العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة

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قالت السفيرة البريطانية الجديدة لدى اليمن عبدة شريف، إن العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة، وقد تشكلت عبر أجيال عديدة.
وأضافت شريف -في تدوينة لها على منصة "إكس"- "يسعدني أن أقدم نسخة من أوراق اعتمادي؛ إن العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة، وقد تشكلت عبر أجيال عديدة".
وأضافت: "كسفير، أريد تعزيز تلك الروابط والمساعدة في إنهاء هذا الصراع يستحق شعب اليمن الأمن والأمل والفرص والازدهار".
والخميس، سلمت السفير البريطانية أوراق اعتمادها، لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير منصور بجاش.