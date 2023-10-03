اشتباك بالأيدي بين اللاعبين خلال مباراة الهلال السعودي وناساجي الإيراني

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشبت مشاجرة بين اللاعبين خلال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره ناساجي الإيراني، على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

عند الدقيقة 32 من زمن المباراة، حدثت مشادة كلامية بين مهاجم فريق "الأزرق الهلالي"، ألكساندر ميتروفيتش، ولاعب النادي الإيراني، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويشتبكون بالأيدي.

وقام حكام المباراة بفضّ الاشتباك، وإشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب نادي الهلال، سلمان الفرج، ولاعب نادي ناساجي.