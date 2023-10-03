السفيرة البريطانية:العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة اشتباك بالأيدي بين اللاعبين خلال مباراة الهلال السعودي وناساجي الإيراني فرنسا تصدّر "مصاصة الدماء" إلى دولة عربية.. غضب واستنفار مرصد حقوقي: يوثّق سبع حالات انتهاك للحريات الإعلامية خلال سبتمبر الفائت نيجيريا.. فقدان 40 شخصًا جراء غرق مركب في نهر النيجر بنك يمني يحصد المركز الثاني في منافسة على جائزة عربية..تفاصيل قطر تؤكد وقوفها إلى جانب استكمال الجهود السلمية لإنهاء الأزمة في اليمن الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً مع زعيم دولة خليجية.. وهذا ما دار بينهما مليشيا الحوثي تعاقب مزارعي التمور في الجوف ..تفاصيل تعرف على طلب المليشيا مقابل الافراج عن الاكاديمي ابراهيم الكبسي
نشبت مشاجرة بين اللاعبين خلال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره ناساجي الإيراني، على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
عند الدقيقة 32 من زمن المباراة، حدثت مشادة كلامية بين مهاجم فريق "الأزرق الهلالي"، ألكساندر ميتروفيتش، ولاعب النادي الإيراني، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويشتبكون بالأيدي.
وقام حكام المباراة بفضّ الاشتباك، وإشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب نادي الهلال، سلمان الفرج، ولاعب نادي ناساجي.