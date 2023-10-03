الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عبرت أزمة انتشار بق الفراش في باريس حدود فرنسا، واستنفرت السلطات المغربية بعد رصد الحشرة المقززة في باخرة قادمة من مدينة مارسيليا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن سلطات ميناء طنجة المتوسط استنفرت منذ يوم الإثنين، بعد رصد حشرة بق الفراش في إحدى البواخر القادمة من فرنسا.



وقالت مصادر إن سلطات ميناء طنجة رصدت حشرات البق في الباخرة، وشرعت عناصر من وزارة الصحة بعملية تعقيم كبيرة لأمتعة جميع المسافرين.



وقبل أيام، اجتاحت حشرة بق الفراش الأماكن العامة والخاصة في باريس، كما اجتاحت وسائل النقل والمحلات التجارية ودور العرض السينمائي والفنادق.

وتسابق السلطات الفرنسية الزمن لوقف انتشار هذه الحشرة، خاصة مع قرب استضافة دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 في العاصمة الفرنسية.



من جهتها، رصدت صحيفة "لوبارزيان" وجود حشرة بق الفراش في القطار فائق السرعة "تي جي في"، الرابط بين العاصمة ومدينة مارسيليا.

وتعهدت الحكومة الفرنسية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية لطمأنة وحماية المواطنين في مواجهة الحشرة المضرة.

وقال وزير النقل الفرنسي كليمنت بون: "سنجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لاتخاذ مزيد من الإجراءات لطمأنة الجمهور من الحشرة الماصّة للدماء".

وبق الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة، لونها بني مائل للأحمر، حجمها يتراوح بين 4 و7 ملم، وتتغذى على امتصاص دم الإنسان للبقاء على قيد الحياة.