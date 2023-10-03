السفيرة البريطانية:العلاقات بين المملكة المتحدة واليمن عميقة اشتباك بالأيدي بين اللاعبين خلال مباراة الهلال السعودي وناساجي الإيراني فرنسا تصدّر "مصاصة الدماء" إلى دولة عربية.. غضب واستنفار مرصد حقوقي: يوثّق سبع حالات انتهاك للحريات الإعلامية خلال سبتمبر الفائت نيجيريا.. فقدان 40 شخصًا جراء غرق مركب في نهر النيجر بنك يمني يحصد المركز الثاني في منافسة على جائزة عربية..تفاصيل قطر تؤكد وقوفها إلى جانب استكمال الجهود السلمية لإنهاء الأزمة في اليمن الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً مع زعيم دولة خليجية.. وهذا ما دار بينهما مليشيا الحوثي تعاقب مزارعي التمور في الجوف ..تفاصيل تعرف على طلب المليشيا مقابل الافراج عن الاكاديمي ابراهيم الكبسي
أعلن مرصد الحريات الإعلامية، توثيق سبع حالات انتهاك في اليمن ضد الحريات الإعلامية، خلال شهر سبتمبر الفائت.
وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره الاثنين، إن حالات الانتهاك السبع التي وثقها، تمثلت في ثلاث حالات تهديد، وحالتي استجواب ومحاكمة صحفيين على خلفية نشر، بالإضافة إلى حالة اعتقال وحيدة وأخرى احتجاز.
وأضاف التقرير أن الحكومة المعترف بها بتشكيلاتها المختلفة كانت مسؤولة عن أربع حالات انتهاك، مقابل حالة واحدة لجماعة الحوثيين، فيما تم تسجيل حالتين ضد مجهولين.
وأشار إلى أن حالات الانتهاك الموثقة تم تسجيلها في خمس محافظات، وذلك بواقع حالتين في كلا من صنعاء وعدن، وحالة واحدة في كلا من حضرموت وإب والحديدة.