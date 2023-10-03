مرصد حقوقي: يوثّق سبع حالات انتهاك للحريات الإعلامية خلال سبتمبر الفائت

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مرصد الحريات الإعلامية، توثيق سبع حالات انتهاك في اليمن ضد الحريات الإعلامية، خلال شهر سبتمبر الفائت.

وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره الاثنين، إن حالات الانتهاك السبع التي وثقها، تمثلت في ثلاث حالات تهديد، وحالتي استجواب ومحاكمة صحفيين على خلفية نشر، بالإضافة إلى حالة اعتقال وحيدة وأخرى احتجاز.

وأضاف التقرير أن الحكومة المعترف بها بتشكيلاتها المختلفة كانت مسؤولة عن أربع حالات انتهاك، مقابل حالة واحدة لجماعة الحوثيين، فيما تم تسجيل حالتين ضد مجهولين.

وأشار إلى أن حالات الانتهاك الموثقة تم تسجيلها في خمس محافظات، وذلك بواقع حالتين في كلا من صنعاء وعدن، وحالة واحدة في كلا من حضرموت وإب والحديدة.