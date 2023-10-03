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نيجيريا.. فقدان 40 شخصًا جراء غرق مركب في نهر النيجر

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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فقد 40 شخصاً على الأقل، جراء غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب نيجيريا. 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بالا محمد المسؤول في منطقة يوري التي وقع فيها الحادث: “إن المركب الذي كان يقل 50 شخصاً انقلب بسبب التيارات القوية وتم إنقاذ 10 ركاب، فيما فقد 40 آخرون”، مرجحاً وفاة جميع المفقودين.

 وأضاف المسؤول إن البحث صعب نظراً لارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية بسبب موسم الأمطار.

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